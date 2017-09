Oetz – Mit einem ausgeliehenen Mountainbike fuhr am Freitag eine 27-Jährige von der Bergstation in Hochoetz talwärts auf einem Forstweg nach Ochsengarten. Wegen Grabungsarbeiten am Forstweg wich die Frau aus Estland auf eine steile, nasse Wiese aus. Dort kam sie zu Sturz und zog sich laut Polizei schwere Verletzungen an der Schulter und am Oberarm zu. Die 27-Jährige wurde von der Bergrettung geborgen und anschließend ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)