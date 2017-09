Nesselwängle – Eine deutsche Dreierseilschaft kletterte am Freitag die Kletterroute „Via Anita“ (Schwierigkeitsgrad V+ UIAA) in den Tannheimer Bergen. Ein 46-Jähriger befand sich bereits am Standplatz der fünften Seillänge und sicherte seine beiden Seilpartner nach. Als sich einer der Nachsteiger in einem kleinen Überhang befand, brach plötzlich ein Stein aus und kleinere Felsbrocken fielen in die Tiefe. Diese trafen den ebenfalls nachsteigenden zweiten Kletterer (31) und verletzten ihn an seiner linken Hand schwer.

Der 46-Jährige seilte daraufhin die beiden Nachsteiger bis zu einem Grasband ab. Da sich der Gesundheitszustand des 31-Jährigen aber verschlechterte, wurde von den Kletterern ein Notruf abgesetzt. Der 31-Jährige wurde vom Hubschrauber mittels Seilwinde aus der Felswand geborgen und anschließend ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen. Die beiden anderen Kletterer seilten sich nach der Bergung selbstständig zum Wandfuß ab und blieben unverletzt. (TT.com)