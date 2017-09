Breitenwang – Nach einer großangelegten Suchaktion im Plansee konnte am Samstagnachmittag nur noch die männliche Leiche eines vermissten Tauchers geborgen werden. Taucher der Wasserrettung hatten den leblosen Körper am Samstag kurz vor Mittag in einer Tiefe von rund 41 Metern aufgespürt. Nach einer Tauchpause konnte der Vermisste dann gegen 13.30 Uhr geborgen werden. Drei Taucher holten den Mann an die Wasseroberfläche, wo zur Unterstützung drei Boote der Wasserrettung warteten.

Zur Identität des Tauchers gab es vorerst keine Angaben. „Wir überprüfen, ob ein Zusammenhang mit einem in der Nähe gefundenen Auto besteht“, hielt sich Polizeisprecher Stefan Eder bedeckt.

Mehrere Zeugen beobachteten Untergang

Gleich vier Anrufe waren am Freitag gegen 16 Uhr bei der Polizei eingegangen: Die Augenzeugen meldeten unabhängig voneinander, dass sie auf Höhe des Hotels Forelle im Plansee einen Taucher beobachtet hatten, dessen Hilferufe über den See zu hören gewesen waren. Danach sei er untergegangen und nicht mehr aufgetaucht.

Sofort startete eine Suchaktion von Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei. Im Nahbereich des Ufers entdeckte die Exekutive ein unversperrtes Auto und Teile einer Taucherausrüstung. Die Ermittlungen ergaben, dass der Vermisste mit ziemlicher Sicherheit alleine zu einem Tauchgang aufgebrochen sein dürfte.

Unterdessen schallten die Wasserretter aus Reutte und Innsbruck den Grund mit einem Sonargerät ab. „An der Stelle, an der der Taucher vermutlich untergegangen ist, herrscht eine Wassertiefe von 60 bis 70 Metern. Wir haben gestern auch einen Tauchroboter eingesetzt, der alles abgesucht hat“, erklärte der Sprecher der Tiroler Wasserrettung, Konrad Kirchebner. Zusätzlich tauchten die Mannschaften das Gebiet bis zu einer Tiefe von rund 40 Metern ab. Insgesamt waren 20 Wasserretter vor Ort.

Suche seit Samstag Früh erneut begonnen

Gegen 24 Uhr musste die Suche dann erfolglos abgebrochen und auf Samstag verschoben werden. Ab 8 Uhr Früh waren die Retter dann wieder vor Ort. Am Einsatzort herrschte in der Früh schlechtes Wetter. „Das macht uns insofern zu schaffen, als dass mehr Schwebstoffe im Wasser sind. In den ersten fünf bis zehn Metern könnte es also Veränderungen bei der Sicht geben. Weiter unten wird das schlechte Wetter weniger Einfluss haben“, so der Wasserretter.

Kurz vor Mittag kam dann trotz der widrigen Verhältnisse die erste Erfolgsmeldung: Taucher hatten vermutlich den Vermissten aufgespürt. Sie mussten dann aber eine Stunde pausieren, bevor sie mit dem nächsten Tauchgang starten konnten. Dann ging alles sehr schnell. Binnen von 30 Minuten hatten die drei Taucher den leblosen Körper an die Oberfläche gebracht und den Kollegen in den Rettungsbooten übergeben. (rena)