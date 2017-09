Going – Gegen 5.30 Uhr ist am Sonntag auf einem Bauernhof in Going ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit stand diese, sowie ein angrenzendes Stallgebäude in Vollbrand. Die Flammen griffen laut Polizei Kitzbühel auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses über, welches schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden.

Zwei Stunden nach der Alarmierung hatten die rund 145 Feuerwehrleute mit 23 Fahrzeugen aus Going, Reith bei Kitzbühel, St. Johann und Kirchdorf den Brand unter Kontrolle. Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Ursache für den Großbrand ist noch völlig unklar, ein Brandermittler soll nun versuchen, diese zu klären. Das Stall- und das Nebengebäude wurden komplett zerstört, das stark beschädigte Wohngebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Reither Straße (L202) musste während der Löscharbeiten vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt werden. (TT.com)