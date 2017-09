Innsbruck – Gegen 22.45 Uhr versuchte am Samstag eine Polizeistreife einen Pkw an der Kreuzung Südring/Amraserstraße anzuhalten. Der 42-jährige Lenker missachtete die Aufforderung der Beamten jedoch und trat die Flucht in östliche Richtung an.

Auf Höhe des Mc Donalds beim DEZ geriet sein Auto jedoch ins Schleudern und fuhr daraufhin über mehrere Verkehrsinseln, zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Dadurch wurde der Pkw schwer beschädigt. Mit nur drei Reifen flüchtete der Lenker dennoch weiter und ließ sich von mehreren Polizeistreifen nicht aufhalten. Erst in der Kirchmayrgasse gab er schließlich seine Flucht auf.

Ein Alkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Mehrere Anzeigen folgten, die Geldstrafe dürfte saftig ausfallen. (TT.com)