Zirl – Ein Wendemanöver mitten auf der Seefelder Straße hat am Sonntag zu einem Unfall geführt. Eine 50-jährige Autolenkerin geriet auf der B177 in Richtung Seefeld in zähflüssigen Verkehr. Deshalb wollte sie umkehren. Sie fuhr rechts in eine Bucht und wollte dann quer über die bergwärts fahrenden Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn gelangen. Als die Deutsche ihr Auto quer über die Straße lenkte, kamen zwei Motorradfahrer (23 und 28 Jahre alt) entlang der Leitline angefahren. Sie prallten nacheinander gegen das Auto und stürzten darüber.

Die beiden Motorradfahrer wurden verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Wie schwer die beiden Motorradfahrer verletzt wurden, ist nicht bekannt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt. Die Seefelder Straße war zeitweise komplett gesperrt. (TT.com)