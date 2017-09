Obsteig – In einer Garage in Obsteig explodierte in der Nacht auf Montag der Akku eines ferngesteuerten Autos. Dadurch kam es zu einem Schwelbrand. Der 41-jährige Hausbesitzer wurde kurz nach 1 Uhr durch den Knall wach und konnte den Brand mit drei Feuerlöschern selbst löschen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr Obsteig führte die restlichen Lösch- und Nachsicherungsarbeiten durch.

Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. An der Garage und an einem darin befindlichen Fahrzeug entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. (TT.com)