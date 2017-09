Innsbruck – Nach dem Brand am Montagabend in einer Wohnung im O-Dorf in Innsbruck geht die Polizei von Brandstiftung aus. Demnach steht ein 49-jähriger Österreicher in Verdacht, im Wohnzimmer vorsätzlich Kunststoffblumen angezündet zu haben. Durch das Feuer entstand beträchtlicher Schaden in der Wohnung und an der Fassade des Hochhauses in der An-Der-Lan-Straße.

Der 49-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen und wird derzeit zum Sachverhalt befragt.

Der Brand war am Montag gegen 21.30 Uhr ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr und die FF Neu-Arzl konnten den Brand löschen. Die Berufsfeuerwehr war besonders rasch vor Ort, weil es zuvor in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben hatte. Verletzt wurde niemand, die komplette Wohnung ist jedoch aufgrund des Rußniederschlags unbewohnbar. (TT.com)