In einer Wohnung in einem Hochhaus im Innsbrucker O-Dorf brach am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr und die FF Neu-Arzl konnten den Brand löschen, laut ersten Informationen der Leitstelle soll eine Person verletzt worden sein.

Die Berufsfeuerwehr war besonders rasch vor Ort, weil es zuvor in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben hatte. Die Brandursache ist noch unklar. Am Dienstag soll der Brandermittler seine Arbeit aufnehmen. (TT)