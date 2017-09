Ramsau – In einem Appartment in Ramsau im Zillertal brach am Montag gegen Mitternacht beim Kachelofen aus unbekannter Ursache ein Schwelbrand aus. Die beiden Bewohner, ein deutsches Urlauberpaar, hatten den Ofen zuvor mit mehreren Bricketts eingeheizt.

Als die Vermieterin die Rauchentwicklung bemerkte, verständigte sie sofort die Feuerwehr, die mit 30 Mann und drei Fahrzeugen anrückte. Binnen kürzester Zeit wurde das schwelende Isoliermaterial in der Decke unterhalb des Kachelofens gelöscht und entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)