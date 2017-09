Ellmau – Eine Straßenlaterne und ein Baum kamen am Dienstag in der Früh einer 35-jährigen Alklenkerin in Ellmau in die Quere. Die Unterländerin war gegen 7.30 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Föhrenwald unterwegs. Auf Höhe des Golfplatzes war sie dann laut eigenen Angaben abgelenkt und das Fahrzeug touchierte Laterne und Baum.

Der Pkw der Frau überschlug sich nach der Kollision mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und schaffte es, sich selbst aus dem völlig demolierten Auto zu befreien. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

Wie sich herausstellte, dürfte die Frau vor ihrer Unfallfahrt zu tief ins Glas geschaut haben – laut Polizei wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. (TT.com)