Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Im Großen und Ganzen liest sich die gestern veröffentlichte Verkehrsunfall-Statistik durchaus positiv – wären da nicht die Daten aus Tirol. Denn während österreichweit die Anzahl der Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr verglichen mit 2016 um 1,1 Prozent auf 17.017 Unfälle zurückgegangen ist, ist sie in Tirol überdurchschnittlich gestiegen: So ereigneten sich von Jänner bis inklusive Juni hierzulande 1804 Verkehrsunfälle (plus 12,3 Prozent zum ersten Halbjahr 2016), bei denen 2277 Menschen (+12,2 %) verletzt wurden.

Bei der Polizei zeigt man sich einigermaßen überrascht über die gestern von der Statistik Austria veröffentlichten Daten. Eine negative Entwicklung habe sich zwar abgezeichnet, dass sich die Zunahme der Verkehrsunfälle aber im zweistelligen Prozentbereich bewegen werde, habe er so nicht kommen sehen, sagt Markus Widmann. Leiter der Tiroler Verkehrspolizei. Er befinde sich gerade auf einer Dienstreise im Ausland und habe daher noch nicht die Gelegenheit gehabt, die Zahlen im Detail zu studieren. „Für die deutliche Zunahme an Unfällen haben wir noch nicht wirklich eine Erklärung“, sagt er. Widmann schließt auch nicht aus, dass sich der Trend bis zum Jahresende fortsetzen könnte. Auffällig sei eine massive Steigerung bei Unfällen mit Leichtverletzten, die im Zusammenhang mit den häufiger werdenden Stausituationen stehen.

Man werde jedenfalls bereits jetzt damit beginnen, die Daten zu analysieren, und über geeignete Gegenmaßnahmen nachdenken. Am Ende des Jahres, wenn die Unfallstatistik für das komplette Jahr 2017 vorliegt, könne man schließlich die Schwerpunkte in den Bereichen der Überwachung und der Präventionsarbeit neu definieren – und man werde angesichts der nicht erfreulichen Entwicklungen klare Schwerpunkte setzen müssen, kündigt Widmann an.

Bei allem Unerfreulichen will der Leiter der Tiroler Verkehrspolizei nicht unerwähnt lassen, dass zumindest die Zahl der getöteten Menschen im Straßenverkehr in Tirol klar zurückgegangen ist. Im ersten Halbjahr verloren elf Personen auf Tirols Straßen ihr Leben – um acht weniger als 2016, was einem Minus von 42,1 Prozent entspricht. Allerdings sieht Widmann auch hier Handlungsbedarf. Denn der Anteil der Verkehrstoten bei einspurigen Fahrzeugen hat im Vergleich zu tödlichen Unfällen mit zweispurigen Fahrzeugen mittlerweile signifikant zugenommen. Inzwischen sterben mehr Personen bei Unfällen mit Moped, Motorrad oder Fahrrad als bei Auto- oder Lkw-Unfällen.

Im Jahr 2015 kamen auf Tirols Straßen insgesamt 54 Menschen ums Leben, woraufhin Polizei und Land ein Maßnahmenpaket für mehr Verkehrssicherheit schnürten. Mit 44 Verkehrstoten 2016 wurde eine Reduktion erreicht. Ziel von Polizei und Land ist es, bis zum Jahr 2020 die Anzahl der Verkehrstoten unter den Wert des Jahres 2014 zu drücken. Damals waren 30 Verkehrstote zu beklagen.