Gerlos/Seefeld – Zwei Arbeitsunfälle haben am Mittwoch mit Verletzungen geendet. In Gerlos war am Nachmittag ein Arbeiter auf einem Garagendach beschäftigt. Gegen 15.45 Uhr brach ein Betonteil. Der 52-Jährige stürzte etwa zweieinhalb Meter tief ab und wurde von herabstürzenden Betonteilen eingeklemmt. Arbeitskollegen hoben die Teile mittels eines Krans an und befreiten ihren Kollegen. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Indes führte ein Arbeiter auf einer Baustelle in Seefeld Holzarbeiten mit einer Kreissäge durch. Gegen 13.15 Uhr geriet der 56-Jährige mit der Hand in das Sägeblatt und trennte sich eine Fingerkuppe ab. Der Mann wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)