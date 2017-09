Aldrans – Eine Frau hat sich am Mittwoch bei einem Reitunfall schwer verletzt. Die Innsbruckerin führte um kurz vor 16 Uhr ein Pferd am Zügel über eine kleine Furt beim Herzsee. Dabei rutschte sie im Bach aus. Das Pferd setzte zeitgleich zum Sprung an und landete mit den Hinterhufen auf dem Rücken der Frau.

Die 41-Jährige wurde verletzt mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)