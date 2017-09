Längenfeld – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag in Längenfeld. Eine 35-jährige Deutsche verlor kurz nach Mitternacht auf der Ötztalstraße (B186) in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte eine Steinmauer am Straßenrand. Anschließend überschlug sich das Auto und kam nach 100 Metern auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die 35-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ein durchgeführter Alkomattest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)