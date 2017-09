Ein 57-jähriger Radfahrer aus den Niederlanden ist am Donnerstag in Gerlos mit seinem Mountainbike schwer gestürzt, als er von einer Gemeindestraße auf einen Pfad wechselte. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)