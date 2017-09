Innsbruck – Ein 36-Jähriger hatte in der Nacht auf Freitag sein E-Bike zum Aufladen in seine Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten gebracht. Gegen 1.30 Uhr explodierte der Akku und fing Feuer. Der Mann versuchte sofort, die Flammen mit einer Decke zu ersticken. Doch das gelang nicht.

Als der Rauch in der Wohnung immer dichter wurde, packte der Innsbrucker das Fahrrad und trug es ins Freie. Dort konnte er das Feuer schließlich mit nassen Handtüchern löschen. Die Berufsfeuerwehr durchlüftete die stark verrauchte Wohnung. Verletzt wurde niemand. Am E-Bike entstand Totalschaden, auch die Räume wurden laut Polizei stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. (TT.com)