Wien – Eine 73-Jährige hat am Freitagabend in Wien-Donaustadt mit 1,8 Promille einen Auffahrunfall verursacht. Sie war an einer Kreuzung in stehende Fahrzeuge gekracht. Der Taxilenker des mittleren Wagen musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. Die betrunkene Lenkerin, der Taxler und ein Fahrgast wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte kurz vor 21.00 Uhr in der Erzherzog-Karl-Straße. Der Wagen eines 62-Jährigen sowie das Taxi hielten auf der Abbiegespur Richtung Genochplatz. Die 73-Jährige fuhr dem Taxi auf, das auf das davorstehende Fahrzeug geschleudert wurde, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Das Team eines zufällig vorbeifahrenden Rettungsauto leistete sofort Erste Hilfe, sagte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung.

Der vorderste Lenker wurde an Ort und Stelle von der Rettung betreut. Der Taxilenker erlitt Prellungen, Frakturen und ein Wirbelsäulentrauma. Er musste von Feuerwehrleuten aus dem Auto befreit werden. Auch sein 61-jähriger Fahrgast zog sich Prellungen zu. Bei der Erstuntersuchung im Krankenhaus wurde die starke Alkoholisierung der Frau festgestellt. (APA)