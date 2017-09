Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 nahe Kirchroth (Landkreis Straubing) in Bayern ist ein 71-jähriger Steirer ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes prallte am frühen Sonntagmorgen gegen einen Betonpfeiler, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die 55 Jahre alte Beifahrerin – die Ehefrau des Lenkers – kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die beiden waren Richtung Österreich unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Warum das Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. (APA/dpa)