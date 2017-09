Mühlbachl – Unachtsamkeit war am Sonntagnachmittag die Ursache für einen Frontalunfall im Wipptal. Gegen 17.30 Uhr geriet eine Tirolerin (65) in Mühlbachl mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Pkw eines 27-Jährigen zusammen. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug in weiterer Folge von der Straße ab und überschlug sich. Erst auf dem Dach liegend kam das Auto zum Stillstand. Der Lenker und seine Beifahrerin mussten mit Verletzungen in das Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Die 65-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. (TT.com)