St. Anton a. A. – Am Montag um 14 Uhr hat ein 35-jähriger Deutscher seine Arbeitstelle in St. Anton wegen eines angeblichen Magen-Darm-Infektes verlassen. Seinen Angaben zufolge wollte er sich in seiner Unterkunft in einem Hotel in dem Ort ausruhen. Seither ist der Mann nicht mehr auffindbar.

Laut Angaben eines Zeugen dürfte der 35-Jährige mit dunkler Arbeitskleidung (Jacke und Hose) sowie schmutzigen Arbeitsschuhen bekleidet sein. Da ein Unfall befürchtet wird, wurde um Medienverlautbarung ersucht. Hinweise sind an die PI St Anton aA (059133/7148) oder jede andere Sicherheitsdienststelle erbeten. (TT.com)