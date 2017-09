Gratwein-Straßengel – Im Zuge der Suche nach dem vermissten 59-jährigen Hausbesitzer in Gratwein-Straßengel bei Graz hat die Polizei Dienstagnachmittag menschliche Knochenteile in der Brandruine seines Hauses gefunden. Dies teilte ein Ermittler der APA am Mittwoch mit. Die Knochen wurden in die Gerichtsmedizin nach Graz gebracht. Die Untersuchung des Montagfrüh abgebrannten Objekts ist noch nicht abgeschlossen.

Am Mittwoch werde noch ein Leichenspürhund zum Einsatz kommen, sagte Bezirksinspektor Dietmar Radauer von der Brandgruppe des Landeskriminalamts auf Anfrage. Der Fundort der Knochenteile decke sich in etwa mit dem Ort im Haus, an dem der 19-jährige Sohn seinen Vater zuletzt gesehen hatte. Mit der Ermittlung der Brandursache sei man schon relativ weit, Ergebnisse könne man aber noch nicht bekanntgeben.

Der 19-jährige Sohn war laut Polizei am Montag gegen 4 Uhr in dem Haus aufgewacht, weil er Knistergeräusche und Brandgeruch wahrgenommen hatte. Seinen bereits reglosen Vater fand er in dessen Zimmer. Mehrmalige Versuche, ihn aus dem stark verrauchten und brennenden Einfamilienhaus zu bringen, waren vergebens. Um sich selbst zu retten, musste der 19-Jährige seinen Vater zurücklassen, er verständigte die Feuerwehr. Der junge Mann wurde verletzt ins LKH Graz gebracht. Rund 125 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen, konnten aber nicht mehr verhindern, dass das Haus bis auf die Kellermauern abbrannte und die Geschoße einstürzten. (APA)