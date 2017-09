Seefeld - Fünf Leichtverletzte, die sich jedoch alle selbständig in ärztliche Behandlung begeben konnten, forderte am Mittwoch ein Unfall auf dem Gemeindegebiet von Seefeld. Ein 65-jähriger Italiener war von Zirl in Richtung Scharnitz unterwegs und hatte sich bei der Kreuzung Seefeld-Nord zum Abbiegen in die Gemeindestraße auf der linken Spur eingereiht.

Weil ein 50-jähriger Mann aus Bosnien das Bremsmanöver des Italieners zu spät bemerkte, fuhr er ihm - trotz Vollbremsung - von hinten in das Auto. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug des Italieners auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo dieses mit einem entgegenkommenden Wagen aus Deutschland zusammenstieß.

Seefelder Straße für Verkehr gesperrt



Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind, laut einem Bericht der Polizei von Seefeld, stark beschädigt worden. Die Seefelder Straße war während der einstündigen Berge- und Aufräumarbeiten im Unfallbereich für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)