Mayrhofen – Ein 31-jähriger Bergsteiger aus Polen ist bei Mayrhofen tödlich verunglückt. Der Mann war am Mittwochabend nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt, woraufhin eine Suchaktion gestartet wurde, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Donnerstag gegen 3 Uhr wurde der Mann schließlich gefunden - er war jedoch bereits tot.

Der Mann wollte die Ahornspitze besteigen. Gefunden wurde er schließlich auf 2.400 Metern Höhe oberhalb der Edelhütte. Die Leiche wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden geborgen. Die Alpinpolizei war am Donnerstagvormittag zur Erhebung des Unfalls an Ort und Stelle. Näheres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Der 31-Jährige dürfte mit Verwandten oder Bekannten Urlaub in Tirol gemacht haben. Bergrettung, Alpinpolizei und ein Hubschrauber waren an der Suchaktion beteiligt. (APA/TT.com)