Mayrhofen – Ein 31-jähriger Bergsteiger aus Polen ist bei Mayrhofen tödlich verunglückt. Der Mann brach am Mittwoch um 4 Uhr morgens zu einer Bergtour zur Ahornspitze auf und hatte gegen 12 Uhr mittags zuletzt telefonischen Kontakt mit seiner Ehefrau. Nachdem der Pole auch am Abend noch nicht in die Unterkunft zurückgekehrt war, gab seine Frau eine Vermisstenanzeige auf. Eine Suchaktion sei dann gestartet worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zehn Mann der Mayrhofener Bergrettung und zwei Alpinpolizisten stiegen zum Gipfel auf und entdeckten dabei Spuren von Steigeisen. Am Donnerstag gegen 3 Uhr wurde der Mann schließlich gefunden - er war jedoch bereits tot.

Entdeckt wurde der Leichnam des 31-Jährigen auf 2.400 Metern Höhe, oberhalb der Edelhütte, am Auslauf einer Rinne. Der Tote wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden geborgen. Die Alpinpolizei war am Donnerstagvormittag zur Erhebung des Unfalls an Ort und Stelle. Laut ersten Erkenntnissen dürfte der Pole beim Queren einer Rinne rund 350 Meter über Fels und Schnee abgestürzt sein. Der 31-Jährige dürfte mit Verwandten oder Bekannten Urlaub in Tirol gemacht haben. (APA/TT.com)