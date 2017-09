Schwaz – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in Schwaz Ein Lehrling stürzte aus rund acht Metern Höhe ab und zog sich schwerste Verletzungen zu. Der 15-Jährige war laut Polizei mit Arbeiten am Dach beschäftigt und dürfte ausgerutscht sein. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren im Laufen. Auch das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet. (TT.com, APA)