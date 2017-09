Indien

Massenpanik in Mumbai: Mindestens 22 Tote auf Bahn-Überführung

Massen an Pendlern quetschen sich auf dem Weg zur Arbeit an einem Bahnhof in Mumbai eine Treppe hinunter. Weil es draußen regnet, blieben viele am Fuße der überdachten Treppe stehen. Das führt zu einer Katastrophe.