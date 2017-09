Leutasch – Aus unbekannter Ursache ging am Freitagnachmittag ein Linienbus in Leutasch in Flammen auf. Der Buslenker hatte das leere Fahrzeug an der Endhaltestelle Geisterklamm abgestellt und bemerkt, dass Rauch aus dem Heck kam.

Als der Fahrer die Motorhaube öffnete, schlugen ihm bereits die Flammen entgegen. Sofort alarmierte der Mann die Feuerwehr – gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Autofahrer sicherte er dann den Buswendeplatz großräumig ab.

Die Feuerwehren Unterleutasch, Oberleutasch sowie Mittenwald rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Mann an. Der Brand konnte rasch gelöscht werden – der hintere Teil des Busses brannte jedoch völlig aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (TT.com)