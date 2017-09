Beim Absteigen von seinem Motorrad hat sich ein Deutscher (51) am Samstagnachmittag den Knöchel gebrochen. Daraufhin musste die Hahntennjochstraße für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

Der 51-Jährige war Teil einer neunköpfigen Motorradgruppe, die gegen 13 Uhr bergwärts unterwegs war. In der Ortschaft Boden (Pfafflar) hielt der Deutsche sein Bike an und wollte absteigen. Dabei blieb er mit dem linken Fuß unter der Fußraste hängen und stürzte zu Boden. Das hatte einen Knöchelbruch zur Folge. Ein Notarzthubschrauber musste anrücken, um den Mann in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte zu fliegen. (TT.com)