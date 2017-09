Malchow – Bei einem schweren Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mann ums Leben gekommen. Insgesamt 19 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Der 63-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Seine 60 Jahre alte Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lastwagenfahrer scheinbar ungebremst auf einen am Stauende stehenden Wagen aufgefahren. Der Sattelschlepper hatte Metallrohre geladen. Entgegen der ersten Meldung brannte aber keines der involvierten Autos.

Zahlreiche Notarzt- und Rettungswagen sowie die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Autobahn 19 wurde auf Höhe der Anschlussstelle Malchow in Fahrtrichtung Rostock gesperrt. (dpa)