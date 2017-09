Pertisau – Beim Wandern ist am Samstagnachmittag ein Deutscher (47) gestolpert und mehr als 100 Meter weit abgestürzt. Der Mann machte sich am Nachmittag gemeinsam mit vier Freunden von Pertisau aus auf den Weg zur Seebergspitze in 2085 Metern Höhe.

Der Wanderweg verlangte der Gruppe einiges ab, weshalb sich der 47-Jährige nach etwa 1500 Höhenmetern dazu entschied, nicht mehr weiterzugehen. Über einen selten begangenen Steil wollte er zurück ins Tal gelangen. Ein Kollege (41) begleitete ihn. Gegen 15.45 Uhr stolperte der 47-Jährige und stürzte rund 150 Meter über steiles Waldgelände ab. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab. Ein Notarzthubschrauber barg den Schwerverletzten mittels Tau. Mit Blessuren an den Beinen, Ellenbogen und der Halswirbelsäule wurde er in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen. (TT.com)