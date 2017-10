Innsbruck, Alpbach – Samstagnachmittag verletzten sich zwei Radfahrer bei Stürzen in Innsbruck und Alpbach schwer. Eine 53-Jährige fuhr gegen 17.40 Uhr auf dem Gehsteig am Langen Weg in Innsbruck entlang. Ein Auto hielt vor einer Einfahrt an, die Radfahrerin wich auf den Parkstreifen aus.

Als die Frau wieder zurück auf den Gehweg fahren wollte, rutschte das Vorderrad auf der Gehsteigkante weg. Die 53-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Die schwer verletzte Radfahrerin wurde von der Rettung in die Klinik gebracht.

Mountainbiker stürzte auf Forststraße

In Alpbach fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Mountainbike im so genannten „Luegergraben“ auf einer Forststraße talauswärts. Plötzlich stürzte der Mann und überschlug sich mehrmals. Er blieb bergseitig am Fahrbahnrand liegen.

Laut Polizei brach sich der Mountainbiker den linken Unterarm und erlitt Abschürfungen im Gesicht. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)