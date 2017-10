Stummerberg – Zur Rettung einer 66-jährigen Bäuerin mussten Rettung, Notarzt, Feuerwehr, Bergrettung und Polizei am Sonntag in Stummerberg ausrücken. Die Frau war mit ihrem Traktor über eine steile Wiese rund 20 Meter in ein Bachbett geschlittert und dabei verletzt worden.

Es war gegen 18.40 Uhr, als die Unterländerin auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen damit beschäftigt war, Gras zu verbringen. Plötzlich rutschte der Bergtraktor allerdings auf der nassen steilen Wiese ab und kam erst im Bachbett wieder zum Stillstand.

Die Einheimische musste mit Verletzungen am linken Bein ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. (TT.com)