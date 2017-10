Lunz am See – Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist Sonntagfrüh im Gemeindegebiet von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) tödlich verunglückt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, kam der Mann um etwa 8.30 Uhr auf der B25 aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Betonschacht.

Durch den Zusammenstoß wurde der 22-Jährige tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. (APA)