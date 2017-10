Von Marco Witting

Innsbruck – Ein Rasenroboter oder ein E-Bike, ein Handy oder der elektrische Staubsauger: Sie alle werden mittlerweile mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben – und sie alle sind potenzielle Brandherde. Rene Staudacher von der Landesstelle für Brandverhütung beruhigt insofern, als „jedes fünfte Brandereignis in Tirol auf elektrische Energie, Wärmeenergie bzw. Selbstentzündung zurückzuführen ist“, aber weit weniger als ein Prozent auf einen defekten Akku. Nur ein nebensächliches Problem also? Nein. Staudacher sagt nämlich auch: „Die Dunkelziffer ist sicherlich sehr viel höher.“

Und der Experte glaubt auch, dass in den kommenden Jahren, durch die stetig steigende Zahl von Geräten mit derartigen Akkus, auch die Zahl der Brände steigen wird. Heuer gab es in Tirol bereits mehrere Brände, die von einem Akku ihren Ausgang genommen haben. Ein Akku-Rasenmäher im Brixental, ein Spielzeugauto in Obsteig, ein E-Bike in Innsbruck – bei all diesen Bränden gab es „teils enorme Brand- und Rauchschäden“, wie Staudacher erklärt. Und auch für die heimischen Feuerwehren werden die Akkus zunehmend zum Thema. Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber: „Das wird sicher in Zukunft stärker zu beachten sein und man muss da natürlich auch in der Prävention ein Auge darauf werfen.“

Doch warum kommt es zu Bränden und wie sind sie zu vermeiden? Wichtig sei ein fachgerechter Umgang mit den Geräten. Staudacher: „Das Überladen, das Tiefenentladen, heftige Stöße, Stürze oder starke Vibrationen können einen Akku beschädigen. Auch eine Überschreitung der zugelassenen Temperaturbereiche kann den Akku beschädigen, etwa wenn er zu ,heiß‘ oder zu ,kalt‘ wird.“ Schwachstelle in den Geräten sei vor allem eine hauchdünne Trennschicht in den Akkus, der so genannte Sperator. Ist der beschädigt, kann es auch bei neuwertigen Geräten zu einem Kurzschluss kommen. Das kommt laut Staudacher aber höchst selten vor.

„Der Lithium-Ionen-Akku ist grundsätzlich nicht gefährlicher als andere Medien, sondern reagiert zumeist auf unsachgemäße Handhabung empfindlich“, erklärt der Experte. Es sei eine gewisse Umsicht im Umgang gefragt. Die Akkus sollten nicht in der Nähe von leicht brennbaren Materialien geladen werden. Auf der Couch könnte sich ein explodierendes Handy entzünden und diese in Brand setzen. „Auf einem Glastisch ist die Gefahr für ein umgreifendes Feuer weitaus geringer.“ Außerdem sollte man die Batterie nicht über Nacht und damit vollkommen unbeaufsichtigt an den Strom anschließen. Wo geladen wird, sollte unbedingt ein Rauchwarnmelder sein, erklärt Staudacher weiter.