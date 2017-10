Am Montag ist in Innsbruck eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 12 Uhr kam es bei der Kreuzung Grillparzerstraße/Dreiheiligenstraße zu dem Zusammenstoß. Das Auto wurde von einem 73-jährigen Österreicher gelenkt. Die Türkin wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt. (TT.com)