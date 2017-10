Wildschönau – In der Wildschönau kam es am Montagmorgen zu einem Einsatz des Notarzthubschraubers. Gegen 8.55 Uhr war ein 38-Jähriger damit beschäftigt, an einem Betonpfeiler Abdeckungen anzubringen. Der Arbeiter stand dabei auf einer Leiter, die in einem sehr flachen Winkel aufgestellt war. Sie rutschte nach hinten und fiel zu Boden.

Der Türke verletzte sich bei dem Sturz schwer am rechten Sprunggelenk. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)