Kappl – Gegen 7.40 Uhr fuhr am Dienstag ein 32-jähriger Kärntner mit seinem Auto auf der Paznauntalstraße von Pians in Richtung See. In der sogenannten „Gfällgalerie“ brach in einer Rechtskurve plötzlich das Heck des Wagens aus. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem Einheimischen gelenkt wurde.

Sowohl der 32-Jährige als auch der 50-Jährige und dessen 51-jährige Beifahrerin zogen sich bei diesem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die drei wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Beide Autos wurden schwer beschädigt. Die Paznauntalstraße war rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)