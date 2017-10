Wenns – Ein Schwelbrand in einem Badezimmer im Bezirk Landeck löste am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz aus. Ein 56-Jähriger kam gegen 11.30 Uhr nach Hause und bemerkte, dass sich in seiner Wohnung dichter Rauch entwickelt hatte. Sofort wandte er sich an seine Nachbarn, die einen Notruf absetzten.

Zwei Feuerwehren rückten mit 42 Mann an. Sie konnten den Schwelbrand rasch unter Kontrolle bringen. Damit verhinderten sie auch, dass sich das Feuer in der Wohnung weiter ausbreitete. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt Ursache für den Brand gewesen sein.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (TT.com)