Serfaus – Einen aufmerksamen Schutzengel dürfte ein achtjähriger deutscher Bub am Mittwoch in Serfaus gehabt haben. Das Kind überlebte einen 100-Meter-Absturz und liegt derzeit mit schweren Verletzungen – aber in stabilem Zustand – in der Klinik Innsbruck.

Der Achtjährige hatte am Nachmittag mit seinem 43-jährigen Vater eine Wanderung unternommen. Auf einem Grat passierte dann das Unglück: Der Bub stolperte und stürzte rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. Im Hang blieb das Kind schwer verletzt liegen.

Der Vater stieg sofort zu seinem Sohn ab und leistete Erste Hilfe. Mittels Tau wurde der Achtjährige von der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen. Zunächst brachten ihn die Retter ins Krankenhaus Zams, von dort wurde er aber in die Klinik nach Innsbruck überstellt. Eine Sprecherin der tirol kliniken gab am Donnerstag dann die guten Nachrichten bekannt: Das Kind dürfte wieder gesund werden, sein Zustand sei „absolut stabil“. (TT.com)