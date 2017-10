Ainet – In Osttirol ereignete sich am Mittwochabend gegen kurz vor 18.30 Uhr ein fataler Fahrzeugabsturz. Laut ersten Informationen der Polizei kam bei dem Unglück in Ainet eine Person ums Leben.

Der Wagen stürzte über eine steile Böschung und blieb auf einer Gemeindestraße liegen. Der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren verletzungen. Im Einsatz die Feuerwehren Ainet und Lienz, das Rote Kreuz, der Notarzthubschrauber C7 und die Polizei.

Nähere Informationen über den genauen Unfallhergang gibt die Polizei Donnerstagfrüh bekannt. (TT)