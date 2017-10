Meransen – Einen schrecklichen Ausgang nahm am Mittwoch die Wanderung einer fünfköpfigen Urlauberfamilie in Meransen im Südtiroler Pustertal, wie die Onlineplattform Südtirol Online berichtet. Die Deutschen waren in der Früh zu einer Wanderung auf den Gitschberg und von dort weiter zum Schellenberg aufgebrochen.

Das Unglück ereignete sich gegen Mittag: Plötzlich stolperte der achtjährige Sohn der Familie und stürzte rund 200 Meter über steiles, unwegsames Gelände in die Tiefe. Hilflos mussten seine Eltern alles mitansehen.

Der Vater stieg sofort zu seinem Kind ab, während die Mutter Alarm schlug. Doch für den Achtjährigen kam jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Buben feststellen. Seine Leiche wurde vom Rettungshubschrauber ins Tal gebracht. Die Familie musste von der Notfallseelsorge betreut werden. (TT.com)