Schönberg – Wegen eines Fahrzeugbrandes auf der A13 Brennerautobahn war das Wipptal am Donnerstag kurzzeitig von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Baustellenfahrzeug war auf einer Baustelle zwischen Matrei und Schönberg in Fahrtrichtung Innsbruck aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Autobahn musste wegen des Feuerwehreinsatzes kurz vor 13 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden – ein kilometerlanger Stau war die Folge.

Da die Brennerbundesstraße derzeit wegen Erdrutschgefahr gesperrt ist, gab es zeitweise keine befahrbare Straße ins und aus dem Wipptal. Gegen 13.45 Uhr konnte die A13 laut Autobahnpolizei Schönberg wieder für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde demnach niemand. (TT.com)