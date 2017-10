Lienz – Ein dramatischer Bergunfall hat sich am Donnerstag am Großglockner ereignet. Dabei stürzte ein 59-jähriger Deutscher in den Tod.

Der Mann war mit einem Freund über das „Teischnitzkees“ angeseilt auf dem Weg zur Spitze des Großglockners. Den Stüdlgrat kletterten die beiden ohne Sicherung weiter. Der 59-jährige rutschte daraufhin mit dem Steigeisen aus und stürzte 400 Meter in die Tiefe, berichtet die Polizei. Er kam erst am „Ködnitzkees“ zum Liegen. Die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte nur mehr seinen Tod feststellen.

Der unverletzte Begleiter des Verunglückten konnte erst aufgrund des schlechten Wetters nicht geborgen werden. Er stieg mit einer anderen Seilschaft zum Gipfel auf. Dort wurde er von Bergrettern gesichert zur „Adlersruhe“ gebracht. Dort flog ihn die Libelle Kärnten ins Tal. (TT.com)