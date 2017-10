Uderns – Ein 20-jähriger Iraner ist bei einem Verkehrsunfall in Uderns schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nahe den Gleisen der Zillertalbahn.

Gegen 11.35 Uhr bog in Uderns ein Lenker (49) mit seinem Pkw nach dem Halt an einer Stopptafel von der Dorfstraße nach links in die Zillertal Bundesstraße ein. Zeitgleich fuhr der Iraner mit seinem Lieferwagen talwärts. Der 20-Jährige versuchte noch, in die linke Fahrbahnhälfte auszuweichen. Der abbiegende Pkw wechselte aber auf die gleiche Spur. So prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander, berichtet die Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw 70 Meter taleinwärts geschleudert. Das gesamte Vorderrad wurde weggerissen. Der Lieferwagen wurde 20 Meter über das Gleis der Zillertalbahn geschleudert. Dabei durchbrach er zwei Holzzäune. Nach der Erstversorgung wurden beide Verletzte ins Krankenhaus gebracht. (TT.com)