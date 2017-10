Gnadenwald, Axamer Lizum – Am Donnerstag war gegen 14.25 Uhr ein Mountainbiker aus Innsbruck auf der Hinterhornstraße unterwegs. Bei der Abfahrt stürzte der 63-Jährige ohne Fremdeinwirkung, berichten Zeugen laut Polizei. Der schwer am Kopf verletzte Mann musste von der Rettung und der Besatzung des Notarzthubschraubers wiederbelebt werden. Der Innsbrucker wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus nach Hall eingeliefert.

In der Axamer Lizum ereignete sich indes ein Arbeitsunfall. Am Mittwoch Nachmittag führte ein Arbeiter mit dem Lkw beim „Hoadlhaus“ Schottertransporte durch. Gegen 16.15 Uhr fuhr er einige Meter rückwärts, um die Ladung unterhalb des Weges nach hinter zu kippen. Während des Entladens gab der Untergrund nach. Der Lkw kippte erst nach hinten, dann auf die Seite. Durch Kollegen konnte der Mann aus dem Führerhaus befreit werden. Der 56-Jährige wurde mit dem Helikopter in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist laut Polizei nicht bekannt. (TT.com)