Nassereith – Heiße Asche war am Samstag die Ursache für einen Brand am Balkon einen Mehrparteienhauses in Nassereith. Ein 58-Jähriger Mann stellte einen Kunststoffsack mit Asche aus seinem Schwedenofen – in der Annahme, dass sie bereits ausgekühlt war – auf den Holzbalkon seiner Wohnung im zweiten Stock und verließ gegen 11 Uhr die Wohnung.

Kurz vor 15 Uhr bemerkte ein Nachbar schließlich Rauchwolken am Balkon des 58-Jährigen und verständigte die Leitstelle. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits ein Teil des Balkons und die Holzverschalung am Gebäude in Brand.

Die Feuerwehren aus Nassereith und Imst konnte den Brand löschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. (TT.com)