Bestwig — Bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn eines Freizeitparks im Sauerland ist ein Bub (12) schwer verletzt worden. Dem Zwölfjährigen sei bei dem Unglück am Samstag ein Teil des Unterschenkels abgetrennt worden, erklärte der Betreiber des Freizeitparks in Bestwig in der Nacht zum Sonntag in einer Stellungnahme.

Aus bislang ungeklärten Gründen sei der Fuß des Burschen während der Fahrt auf der 1300 Meter langen Strecke zwischen Schlitten und Schienen der Rodelbahn geraten. Laut der Geschäftsführung des Parks „Fort Fun" waren Rettungskräfte sofort an Ort und Stelle.

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wollte zu dem Unfall am Sonntagmorgen keine Angaben machen. Die Leitstelle der Polizei teilte aber mit, der Zwölfjährige sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe für den Bub nicht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Betrieb der Bahn läuft weiter. (TT.com, dpa)