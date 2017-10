Niederndorf – Ein Motorradfahrer (56) ist am Samstagabend in Niederndorf frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der Tiroler prallte dabei auf der Windschutzscheibe auf und wurde über den Pkw nach hinten auf die Straße geschleudert. Er trug keinen Helm und fuhr scheinbar ohne Licht, wie Zeugen berichteten.

Zu dem Unfall war es gegen 22.20 Uhr auf der Walchseestraße (B 172) gekommen. Im Ortsgebiet wollte ein 29-Jähriger nach links ins Unterdorf einbiegen, dabei übersah er den Motorradfahrer. Nach der Frontalkollision leisteten Unfallzeugen erste Hilfe. Die Rettung brachte den Schwerverletzten in die Klinik nach Rosenheim. (TT.com)