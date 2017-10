Ischgl – Am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr entstand in einem Mülleimer, der in der Garage eines Appartementhauses in Ischgl stand, aus unbekannter Ursache ein Brand, der rasch auf einen Teil der Garage übergriff. Der Hausbesitzer alarmierte die Einsatzkräfte.

97 Mitglieder der Feuerwehren aus Ischgl, Galtür und Mathon standen im Einsatz und löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. (TT.com)